Crece en México comercio electrónico por la pandemia

Derivado de la pandemia, el año pasado el comercio electrónico en nuestro país alcanzó los 316 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 81 por ciento en comparación con el 2019 y representa el 9 por ciento de las ventas totales al menudeo en el país, así lo afirma el último informe elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).De acuerdo con el “Estudio sobre Venta Online en México-2021”, el consumidor mexicano ha recuperado algunas de sus rutinas al mismo tiempo que ha disminuido el aislamiento social que se observaba a inicios de la pandemia. “Sin embargo, el riesgo a contagiarse y la falta de solvencia económica siguen estando presentes, reflejando intranquilidad en el consumidor”.De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por la asociación civil, en México se mantienen estables los hábitos relacionados con la búsqueda y compra de productos y servicios en Internet. “El consumidor digital sigue reconociendo los beneficios de la compra por Internet más allá del precio, especialmente porque encuentran mercancía que no encuentran en otro canal y porque la reciben en la puerta de su casa”.Además, se detecta alta consciencia ecológica y de apoyo local, mientras que las barreras principales que encuentran los consumidores que no utilizan el canal digital se concentran en aspectos de seguridad, métodos de pago y falta de información.“El consumidor digital consulta en promedio cinco fuentes de información antes de comprar. Los buscadores y sitios multi-categoría siguen siendo las principales fuentes de información antes de comprar en línea. Resalta el interés por el círculo de confianza a través de expertos en plataformas de video, así como las recomendaciones de amigos/familiares y las redes sociales”.Cabe señalar que durante el año pasado se detectó una caída en el comportamiento omnicanal, causada por el cierre de puntos físicos durante el confinamiento. Asimismo, la confianza del consumidor al comprar en línea tiene una ligera caída y existe aún cierta cautela en los consumidores que aún no compran en canales digitales, pues aumenta el miedo a ser víctima de fraude y la desconfianza en dejar datos bancarios.El estudio de AMVO refiere que el consumidor digital creció mayoritariamente entre el público con edades superiores a los 45 años y el segmento femenino resaltó en comparación con ediciones anteriores, especialmente en niveles socioeconómicos medios altos.“Debido a un confinamiento prolongado durante 2020, se observa una intensificación en adquisición de productos de manera semanal, a diferencia de servicios, la cual mantiene su tendencia, demostrando la importancia del retail en la vida de los consumidores”, señala el estudio.Por otra parte, las categorías de productos preferidas para comprar por canales digitales son comida a domicilio, artículos de moda y belleza y cuidado personal. Mientras que la farmacia y el supermercado también ganaron terreno en las ventas en línea. Del lado de servicios, aquellos de suscripción, bancarios y viajes muestran mayor preferencia de compra a través de canales digitales.El informe muestra que el método de pago más utilizado, sin importar el canal de compra, son el uso de tarjetas de débito y crédito. Esto es particularmente cierto al comprar adquirir artículos electrónicos, moda y mascotas por Internet, mientras que el pago en efectivo contra entrega es más utilizado para compras de comida a domicilio y farmacia. El uso de efectivo también es fuerte en movilidad urbana y pago de servicios.A su vez, los métodos de los servicios online fueron concentrados en entrega a domicilio, debido al contexto de confinamiento y las incidencias de devoluciones incrementan a causa del impacto de fashion, donde la primera razón de devolución es por talla incorrecta. “Los aspectos que más molestan a los consumidores es que llegue la mercancía dañada, seguido de incumplimiento de tiempos de entrega”.El Estudio sobre Venta Online en México expone que el perfil del internauta es similar al de 2019 en términos de edad y género, pero el número de visitas que realizan continúa incrementando, como ya se ha venido observando desde años anteriores; sin embargo, el crecimiento que se da en el último año es notablemente mayor.Shopping es la categoría más madura y robustece su posición a través del número de usuarios que examinan esas tiendas y la frecuencia con la que lo están haciendo. Las visitas en esta categoría fueron incrementando los primeros meses de la pandemia estableciendo el estándar de los nuevos niveles de visita y las campañas de descuento detonaron aún más este indicador.Finalmente, derivado de la pandemia, los servicios de entrega de comida afianzaron su presencia, mientras que la categoría de Viajes ha sido una de las más afectadas y, aunque Aerolíneas es una subcategoría que incrementó su presencia en el segundo semestre del año, no llegó a acercarse a los niveles que se tenía en febrero 2020.