Crece polémica por remodelación en excine “Juárez”, en Mendoza

La polémica por el destino y uso del edificio construido en la década de los años 30's se recrudeció en enero del presente año, cuando los actuales propietarios no quisieron venderlo al Municipio para que fuera de uso cultural de los mendocinos y decidieron negociar el histórico inmueble con la empresa “Modatelas”.



Las reacciones no se hicieron esperar e incluso ciudadanos radicados en el extranjero exigieron su recuperación al señalar que el edificio es un emblema cultural del Sindicalismo, pues su construcción fue financiada con recursos del salario que descontaban a los obreros de la fábrica textil "Santa Rosa".



Debido a que especialistas consideran que la estructura del edificio contiene en su arquitectura indicios de la cultura hispano-musulmán, llamada también arte andalusí, es única en su género en Veracruz y se considera histórica, por lo cual cualquier modificación tendría que ser avalada por el INAH.



LOS MENDOCINOS SE INCONFORMAN



Ricardo de la Vequia:

Ya supérenlo, si quieren echarle la culpa a alguien, que sea a quienes han vendido y siguen lucrando con los inmuebles de los verdaderos obreros. Lamentablemente por ahora no habrá un cine. Sólo quedan los buenos recuerdos para quienes tuvimos la dicha de asistir a sus funciones. Saludos, buenos mendocinos.



Dian Cerv:

Lastima que será un Modatelas. Guardaba la esperanza de que fuera un teatro y llegara tantita cultura a Mendoza.



Ivonne Velazco:

Dentro de unos años le diré a mis hijos, este fue el mejor Modatelas de toda la región.



Lu Ram Garrido:

Que humillante que un lugar tan bello, tan emblemático, se vuelva una tienda de telas como si no hubiera otros comercios mejores que poner ahí, qué desperdicio.



Karina Pérez:

Qué terrible que no se invierta en la cultura que tanta falta le hace a Mendoza y recuperarlo como teatro, mínimo como cine.