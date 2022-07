Veracruz es la cuarta entidad con más casos de personas víctimas de “montadeudas”, un modus operandi de supuestos préstamos vía aplicaciones de celular con bajos intereses pero que terminan siendo extorsiones.De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, los reportes por cobranzas ilegítimas de apps de préstamos han crecido 454 por ciento en promedio mensual en 2022 y eso que la modalidad se implementó apenas en 2021.Por encima de la entidad veracruzana se encuentran la Ciudad de México, con 55 por ciento de las víctimas. Sigue el Estado de México y Coahuila, que en conjunto con Veracruz, Jalisco y Puebla albergan el restante 45 por ciento de los casos.Al respecto, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que los reportes por este tipo de fraudes se incrementaron exponencialmente desde 2021, cuando comenzaron a registrarse.El incremento ronda en el 454 por ciento si se compara el promedio mensual de solicitudes de ayuda al Consejo por cobranzas ilegítimas de aplicaciones de préstamos.En ese sentido, el Consejo reporta que en el 2021 se registraron 161 solicitudes de apoyo, contra 892 actualmente.Agregó que de quienes se han acercado al Consejo para buscar ayuda, sólo el tres por ciento está dispuesto a denunciar penalmente.La estafa consiste en inicialmente solicitar a los interesados un anticipo para luego dar el préstamo que en realidad nunca entregan, otra es que no se respetan las tasas pactadas o pagos.Entre las amenazas para que los afectados paguen se encuentran incluso las de atentar contra la vida de algunos familiares, incluso si la deuda ya fue cubierta.Para que les paguen pese a las irregularidades, primero los hostigan, luego amenazan a las personas con destruir su reputación con sus contactos y el uso de sus fotos.En estas aplicaciones, los usuarios suelen aceptar que la empresa de préstamos acceda a sus contactos y fotos del celular que luego son utilizadas por los prestamistas para desacreditar a la persona, como poco fiable no solo para pagar sino para distintos ámbitos, lo que es ilegal.Incluso, llegan a hacer montajes fotográficos para inventar historias, señala el Consejo.Se identificó también que el 22.8 por ciento de las personas que indicaron de cuánto fue el monto de préstamo señalaron que fue de hasta mil pesos; el 21.3 por ciento de mil a 2 mil 500; el 18 por ciento de 5 mil a 10 mil: el 8.3 de 10 mil a 25 mil, pero también ha habido por hasta 100 mil pesos.La mayor parte de las que reportan estos hechos son en 57 por ciento mujeres y la mayoría de quienes llaman lo hacen de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla.El Consejo ha detectado 127 aplicaciones encargadas de esta operación, aunque hay algunas con más incidencia, que son: Cash box: 15 Peso préstamo: 6 Cash Cash: 6 Fu Money: 5 Crediti: 5 Peso Fábrica: 5 José Cash: 5 Ok Crédito: 4 Cash Plus: 4 Lemon Cash: 4 Envía dinero: 3 Creditya: 3