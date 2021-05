Crecen preferencias a favor del PRD en Veracruz; llama dirigencia a redoblar esfuerzos

La efervescencia política indica que la elección del 6 de junio será una gran fiesta cívica que continúa creciendo a lo largo y ancho de Veracruz, se está viviendo con singular pasión a favor de las y los candidatos del PRD en la zona norte de la entidad, sostuvo Sergio Cadena Martínez, presidente de la dirección Estatal Ejecutiva.



En conferencia de prensa, acompañado por Luis Ángel Espinoza Cházaro, representante de la dirección nacional perredista ante la alianza “Va por México” y próximo diputado federal plurinominal, resaltaron que los informes con que cuentan indican que se contará con la mayoría legislativa en San Lázaro gracias al apoyo y respaldo de la ciudadanía.



Cadena Martínez aprovechó para reiterar el llamado al Gobierno a fin de que refuerce los esquemas preventivos de seguridad y los que resguardarán la elección antes, durante y después, ya que militantes de la región le han expresado que han recibido a últimas fechas, por lo que ya se toman las medidas legales correspondientes.



“Nos preocupan las amenazas que hay de grupos delincuenciales, incluida gente de Hidalgo en la parte norte. Volvemos a insistir para que el Gobierno tome las medidas necesarias y no permita que se desborde la pasión, sino que se controle y la gente salga a votar. Si no se toman las medidas se puede salir de control y se puede violentar la elección como en el caso de Manuel Francisco en Chicontepec, que es dado a contratar gente armada de Hidalgo y no es posible que el Estado lo deje actuar libremente”, apuntó.



En gira de trabajo por la zona norte de la entidad, dónde sostuvo reuniones de trabajo con candidatos de su partido, evaluaron acciones y avances de los equipos de campaña y las brigadas que recorren los municipios casa por casa, destacando que los militantes y simpatizantes están redoblando el esfuerzo y el trabajo. Saben que cada minuto y cada acción que se concreta y avanza abona al triunfo del PRD y de la alianza “Va por Veracruz” y “Va por México”.



Destacó que los primeros reportes de evaluación marcan una sólida tendencia de triunfo de sus candidatos. Sin embargo, el llamado fue contundente a no aflojar el paso y por el contrario eficientar tiempos y acciones.



Al evento asistieron candidatos a la alcaldía de Poza Rica, Eduardo Velázquez, a la diputación federal, Elisa Rivera y a la diputación local, Nadia Ramírez Pineda.