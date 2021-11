Crecería recaudación de municipios si Gobierno Estatal cobra predial

La iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para realizar convenios con Ayuntamientos que permitan el cobro del impuesto predial podría ser benéfica para los municipios y el Estado, consideró el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.Y es que dijo que el Estado cuenta con toda la estructura y personal para hacer este cobro y con ello, Veracruz podría posicionarse entre los primeros lugares de Estados con mayor recaudación y así obtener mayores beneficios.Entrevistado, dijo que la entidad siempre ha ocupado el lugar 11 y 12 a nivel nacional, toda vez que ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de población.“Se le daría un voto de confianza al Estado para que lo cobrara, el Estado tiene la estructura y personal para ello, podría ayudar a que se beneficien los municipios”, acotó.Asimismo, criticó que algunos Ayuntamientos no se comprometen a hacer este cobro, de manera real y justa a los contribuyentes, debido a cuestiones políticas o económicas que se tienen.“Los municipios no se comprometen porque hay compromisos por parte política y económica y no se comprometen a cobrar lo que es justo y real con los contribuyentes, por eso no se ve reflejado el predial en el país, estamos en el 12 lugar del impuesto a nivel nacional cuando somos el cuarto Estado con mayor población, quiere decir que deberíamos estar en un buen lugar”, detalló.Cabe señalar que el Gobernador recientemente propuso una iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz.