Credenciales de elector 2019 y 2020 podrán participar en consulta popular del INE

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en la consulta popular del próximo primero de agosto, la Junta Distrital 15 del INE anunció que las credenciales de elector 2019 y 2020 estarán vigentes hasta esa fecha.



Rubén Emilio Gálvez Cortés, vocal presidente de la Junta Distrital 15 del INE, recordó que el primero de agosto, se consultará a los ciudadanos para que respondan la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?



Agregó que, con miras a esa actividad, el INE realizará las acciones que permitan asegurar la participación adecuada y organización de la consulta para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de participar en la toma de decisiones en temas de trascendencia nacional.



“Una de las principales obligaciones del INE consiste en velar por la protección más amplia de los derechos político-electorales de la ciudadanía; por lo que, en caso de ser posible y sin afectar la instrumentación de la elección que se trate o en el caso particular de la próxima consulta popular, una de las vías para la ampliación de esos derechos es mediante la extensión de la vigencia de aquellas credenciales para votar que cumplen con su periodo respectivo de validez y, que en su oportunidad, no fueron renovadas por la ciudadanía de cada a las contiendas electorales de que se traten”, explicó.



Agregó que la validación de las credenciales de elector de los años mencionados fue aprobada por el Consejo General del INE mediante el acuerdo INE/CG496/2021.