Cremación no es obligatoria para víctimas de COVID-19: Ayuntamiento de Xalapa

La subdirectora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Flor Patricia del Ángel Aguilar, informó que los familiares de las personas que mueran por COVID-19, pueden decidir si se realiza una inhumación o cremación.



Lo anterior, se dio a conocer a través de un comunicado del Ayuntamiento, en el cual la funcionaria explicó que no es obligatorio que se practique la cremación ante la emergencia sanitaria actual.



Mencionó que la ciudadanía piensa que este método es el único a realizar pero eso sólo lo pueden decidir los familiares.



“La única situación que está indicada es que de no ser cremados, los cuerpos no deben ser embalsamados, ni maquillados. Los féretros deben permanecer cerrados y en los velorios no debe haber más de 15 personas. El procedimiento debe ser muy rápido y en los cementerios sólo pueden entrar cinco personas”.



Asimismo, refirió que en caso de llevarse a cabo la cremación, se debe actuar de inmediato, aunque no hay riesgo de contagio en la manipulación de las cenizas.



“En el caso de las personas que no son reclamadas por un familiar, éstas deben ser sepultadas y los cuerpos no podrán ser exhumados en 18 meses”.



Enfatizó que después de ser confirmada a que se confirma la defunción, en el hospital se otorga un acta que debe llevarse al Registro Civil, lugar donde se tramitarán los permisos de inhumación o cremación y posteriormente se entrega el cuerpo.



Por último, recordó que los integrantes del Cabildo aprobaron que a los familiares de quienes fallezcan a causa del virus durante el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria Nacional, se les brindará gratis los trámites de expedición de Actas de Defunción, así como los permisos de inhumación y cremación que otorga la Oficialía del Registro Civil.