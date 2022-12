Crías de mono araña vivirán en reserva animal del Río Orizaba

Una vez que se logre la total recuperación de las seis crías de mono araña, éstas permanecerán en la reserva animal del río Orizaba, indicó Mayra de la Vega Aduna, encargada de la Unidad de Manejo Ambiental Citlaltépetl, quien hizo un llamado a la población para que no compren especies silvestres.La funcionaria municipal destacó que la gente no sabe lo que ocurre en estos casos, pues por ejemplo para sacar a estas crías tuvieron que haber matado a sus madres y seguramente a toda la manada.Explicó que estos monitos tienen menos de medio año y la madre nunca suelta a su cría hasta que tiene casi dos años, por lo que la única forma en que se los pudieron haber quitado es matándolas y casi seguramente a toda la manada, pues esta especie es muy unida.Agregó que quienes trafican especies no tienen el menor escrúpulo en matar a las madres y demás jóvenes y adultos, pero además los trasladan sin las condiciones adecuadas, por lo que también muchos de ellos mueren.Recordó que estas seis crías fueron rescatadas en Córdoba el pasado 23 de noviembre, cuando reportaron que se oían ruidos de animales en el maletero de un autobús que iba de Mérida a la Ciudad de México y así acudió la Profepa, que les pidió el apoyo,Señaló que las seis crías estaban muy deshidratadas y estresadas y se les trasladó a Orizaba de inmediato para su atención y afortunadamente se están recuperando y toman su biberón y cuando se recuperen serán mostradas al público, pero es lamentable que se les haya hecho esto.De la Vega Aduna reiteró el llamado a la población para que hagan conciencia y no compren especies silvestres.