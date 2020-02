Crimen organizado amenaza a instituciones de Veracruz: Senador

El senador de la República por Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, dijo que desafortunadamente en la entidad la delincuencia organizada ha escalado a tal grado que hasta las instituciones han sido amenazadas.



Entrevistado, comentó que de acuerdo al gobernador Cuitlahuac García Jiménez, vendrían elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.



"He hecho denuncias por lo que ha sido el robo al transporte de carga, específicamente en la carretera Córdoba a Puebla y se comprometieron con trabajar porque desafortunadamente la delincuencia organizada ha escalado a tal grado que hasta se les ha amenazado a las instituciones".



“El compromiso ha sido de seguir trabajando, el Gobernador dijo que se está haciendo el esfuerzo y viene nuevamente refuerzo de la Guardia Nacional y esperamos una mejoría", detalló.



En este sentido, dijo que es necesario que se siga invirtiendo en temas de seguridad pública, pues si no la hay habrá poca mejoría.



Y es que dijo que aunque la Guardia Nacional está creciendo orgánicamente a nivel nacional, no sólo es en elementos, sino incluye la infraestructura, vehículos, armamento y capacitación.



Agregó que es en el norte del Estado, en Poza Rica, donde se está construyendo un cuartel, no obstante, dijo que estas acciones no se hacen de la noche a la mañana, toda vez que se recibió un Estado "hecho garras".



"En el norte del Estado se está construyendo unas facilidades para la Guardia. Apenas se están dando resultados en los programas sociales donde se están aplicando. Se recibe un Estado hecho garras y hoy en día para los ojos de la ciudadanía no hay resultados, por lo que se debe generar una inversión superior", concluyó.