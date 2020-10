Crimen pulula en Aduanas del país; caen titulares por corrupción

El director general de Aduanas, Horacio Duarte, informó que se han dado de baja a 15 administradores de aduanas en el país por presuntos casos de corrupción y 6 han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), siendo congeladas sus cuentas bancarias.



Señaló que se trata de exfuncionarios que no se condujeron de manera ética y que estaban coludidos con el crimen organizado.



“Tenemos varios cesados como administradores de Aduanas, varios denunciados en la Fiscalía, tenemos también congelamiento de cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera, a diversos administradores de aduanas, no podemos dar los nombres”, dijo.



Al encabezar en Veracruz junto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la presentación de la "Estrategia Integral en las Aduanas Marítimas", el funcionario federal dio nombramiento a 16 nuevos administradores de aduanas.



Se trata de marinos jubilados y activos que tomarán el control, aunque Duarte garantizó que no van a militarizar este sector.



“Desde hoy decimos a los que se preocupan de buena o de mala fe que si las Aduanas se van a militarizar, las aduanas son un órgano civil del Gobierno del México, pero el Gobierno de México ha decidido convocar a sus mejores mujeres, a sus mejores hombres, a sus dependencias del Gobierno para combatir lo que significa las prácticas ilegales, eso es lo que tenemos en mente, es lo que tenemos como estrategia”, dijo.



Destacó que se han dado duros golpes al crimen organizado en coordinación con otras instituciones y se han logrado decomisos importantes en los últimos 6 meses, entre los que se destacan 678 kilos de cocaína en aduana de Manzanillo, 165 cocaína en Lázaro Cárdenas y627 kilos de cocaína en Chiapas.



El titular de Aduanas pidió a los nuevos funcionarios “cero influyentismo” y trabajar de manera conjunta con los valores de combatir la corrupción y no dar margen a las prácticas ilegales.



A la comunidad aduanera que hacen uso de los servicios de las aduanas, les dijo que las buenas prácticas y en cumplimiento de la ley será aplaudido, pero no se permitirá que se intente ingresar al país mercancías ilegales o de contrabando.