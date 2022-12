Crimen sabe dónde viven policías; aunque sean honestos, viven en riesgo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a gobernadores del país que aunque se tengan policías municipales honestos, delincuentes saben dónde ellos o sus familias, por lo que pueden ser corrompidos o hasta asesinados.En la reunión Consejo Nacional de Seguridad Pública y Consejo Nacional de Protección Civil, desde el municipio de Alvarado, en Veracruz, el titular del Ejecutivo federal pidió a los mandatarios estatales tomar en cuenta esta situación.“Hay algo que se tiene que tomar en cuenta: aun habiendo policías honestos en lo local, es muy riesgoso el cumplir con el deber porque en el municipio se sabe dónde vive el policía dónde viven sus familiares y se aplica desgraciadamente la máxima de ‘plata o plomo’; o los cooptan y se ponen al servicio de la delincuencia o los agreden”, dijo.El Presidente recordó que recientemente en Zacatecas fue asesinado un Comandante de la Guardia Nacional por detener a 3 policías municipales vinculados con una banda delincuencial.No obstante, destacó que por ello se requiere la participación de la Guardia Nacional para evitar la corrupción de las policías municipales.“Entonces el que se tenga la Guardia permite que haya más profesionalismo y se pueda evitar la cooptación de los policías municipales, inclusive de policías estatales, entonces por eso es importante lo de la Guardia Nacional, respaldada por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de la Defensa”.Asimismo, López Obrador defendió que esta nueva fuerza no significa la militarización del país, pero se aspira a que sea parte de la Secretaría de la Defensa National, porque así será una corporación con disciplina.Agregó que a través de los 500 cuarteles de la Guardia Nacional en el país, se tiene presencia permanente de los elementos, no como sucedía con la Polciia Federal, quienes eran enviados después de los acontecimientos de inseguridad."La presencia en el territorio, que no actuemos porque tenemos problemas en una región y no enviemos a la Polcia Federal a acampar en un estado. Es importante que estemos en todo el territorio que tengamos 500 cuarteles de la guardia con 145 mil elementos".El comandante de las fuerzas armadas comprometió una Guardia Nacional con elementos preparados y profesionales, incluso para el 2023, la corporación va aejercer un presupuesto de casi 100 mil millones de pesos.