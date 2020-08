Crímenes de odio impiden certificar a Veracruz como Estado Gay-friendly

Para ser un Estado Gay-friendly, se necesita terminar con los crímenes de odio en Veracruz, así lo aseguró el presidente de la Coalición Estatal LGBTTI, Benjamín Callejas Hernández.



Y es que dijo que para ser un Municipio o Estado Gay-friendly, es necesario tener las certificaciones internacionales, para que con ellas se puedan ofrecer servicios en el sector empresarial y turístico a los que visiten dichas entidades.



"Desafortunadamente hemos estado platicando con la Secretaría de Turismo para que se puedan obtener esos grados y certificaciones. El único inconveniente para que Veracruz sea Gay-friendly, es que se tiene que acatar la inseguridad en el tema de crímenes de odio por homofobia. Realmente no es una buena proyección la que estamos dando".



Con una mala proyección que se da a nivel estatal, nacional e internacional, al ocupar el primer lugar en crímenes de odio, es difícil continuar los procesos para la certificación.



"El año pasado cerramos con 32 crímenes, en lo que va de este 2020 ya son 18 asesinatos a la comunidad. Se puede decir que Xalapa si es Gay-friendly pero por la sociedad, no por la cuestión de que alguien pueda dar esa certificación".



Callejas Hernández consideró que al tener esta denominación, la economía del Estado se recuperaría, porque está comprobado que ciudades LGBT-friendly son los lugares con una derrama económica fuerte.



"Obviamente el Gobierno del Estado tiene que crear las condiciones para que se vaya generando ese tipo de turismo. Hay que capacitar, se tienen que crear los protocolos pertenecientes para que, desde el interior de la Secretaría de Turismo, junto con las empresas privadas, acaten la reglamentación de la no discriminación a las personas de la comunidad".



Aseguró que ya hay pláticas con instancias gubernamentales para dar avance a las gestiones y obtener la certificación.



"Esperemos que se vayan ajustando a las mesas de trabajo, porque la pandemia causó atraso en las reuniones. Mientras no le pongamos atención al tema de la inseguridad, pues seguiremos haciendo la petición para ver si nos pueden dar esa certificación que queremos", concluyó.