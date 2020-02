Criminales están molestos, pero “no hay ninguna guerra”, asegura Cuitláhuac

En Veracruz no hay pacto con ningún grupo delictivo, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jimenez, luego de los ataques de este sábado contra policías estatales y municipales, en Córdoba.



El mandatario expuso que lo ocurrido este fin de semana es por la “molestia” de criminales al no dejarlos actuar.



Y es que a decir del Ejecutivo del Estado, los elementos de seguridad fueron atacados por la detención de líderes criminales. “Por eso andan molestos”.



“Cualquier grupo o persona que atente contra la tranquilidad, contra el derecho a vivir libremente de las personas, tendrá que atender lo que la ley le está dictando en su contra”, dijo.



De igual modo, descartó que los ataques directos a elementos policiacos, sean parte de una guerra de los grupos delictivos en contra del Gobierno del Estado.



“No hay ninguna guerra, fue un intento de agresión porque están molestos, porque acá en este Gobierno ya no hay pactos. Se cavaron los pactos con grupos delictivos, como en otras ocasiones atrás, antes de que llegáramos. Ustedes saben que se sospechaba de eso y aquí ya no hay”, reiteró Cuitláhuac García.



En este punto, añadió que todo derivó desde mediados del mes de enero, cuando luego de un operativo especial, se recuperaron las 16 camionetas de lujo que fueron robadas en la autopista La Tinaja-Cordoba.



“Las encontramos en una bodega y desde ahí tomamos decisiones operativas de seguridad, no puedo revelar todas, pero obviamente el grupo que estaba detrás de eso, se molestó de que no lo dejábamos actuar. Son dos grupos, bandas que creen que todavía están los gobierno anteriores y las prácticas de los gobierno anteriores”.



Para finalizar, el Gobernador aseguró que su administración también llegó para transformar las cosas en materia de justicia.