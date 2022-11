Criminales se ponen creativos para asaltar en autopistas: Transportistas

Los asaltantes de camiones no dejan de inventar nuevas formas de robar, lamentó el director de la Asociación de Transportistas de Carga de la Zona Centro, José Ortega Herrera, quien apuntó que el tramo de Maltrata sigue siendo muy peligroso."Están asaltando impunemente aquí en la zona de la Cumbre de Maltrata. En la noche deslumbran con rayos láser, meten pedazos de fierro en la carretera para que te ponches y tienen una serie de artimañas que es imposible defenderse", dijo.Por eso destacó que los choferes no pueden defenderse como tal ante un asalto, pues el operador va ocupado en su actividad y si se le aparece un maleante con algún arma finalmente nada puede hacer."Algunos camiones quizá traigan ciertos dispositivos, por ejemplo los escalones ya algunos no los traen, han quedado eliminados los estribos para que no se les facilite mucho colgarse".En referencia a la llegada del nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que se le tiene que dar el beneficio de la duda porque no tiene ni un mes que asumió el cargo"Vamos a darle un tiempo para que vea qué cambios hay para poder minimizar esto, porque es difícil eliminarlo al 100 por ciento pero por lo menos reducirlo a su mínima expresión".Insistió que el tramo de la autopista Veracruz - Puebla a la altura de Maltrata sigue siendo riesgoso y los transportistas tienen el número más certero de los ilícitos que se está cometiendo contra los choferes."Nosotros tenemos otros datos y los tenemos más reales porque estamos sintiendo lo que está sucediendo en las carreteras. Pero las autoridades detrás de un escritorio no lo viven, quien sí lo sufre son los operadores y las empresas que pierden o se retrasa su carga".