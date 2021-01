Crisis por pandemia hace que taxistas devuelvan vehículos a financieras

Integrantes del Movimiento Nacional Taxista del Estado de Veracruz dieron a conocer que a causa de la pandemia COVID-19, alrededor del 15 por ciento de concesionarios agremiados a dicha organización, tuvieron que regresar sus vehículos a las financieras por no poder pagar las mensualidades.



De acuerdo con Víctor Herminio González Rivera, presidente del movimiento, no todos tienen unidades financiadas, pues varios agremiados cuentan con taxis en buen estado.



"Tenemos muchos casos, porque los financiamientos están muy altos. Es una mensualidad muy alta que están cobrando las financieras. Actualmente no nos están dando las cuentas que entregan para poder pagar las letras y mantener la unidad y conductores. Tenemos un 15 y 20 por ciento de taxistas que regresaron sus vehículos".



Señaló que varios operadores se encuentran en pleitos legales, embargos de su garantías, ya que no tuvieron ingresos suficientes para continuar laborando y pagando.



"Estamos hablando de que somos 120 mil concesionarios a nivel Estado, estamos hablando de un buen número. No sólo tenemos agremiados en Xalapa, sino en todo el Estado. Nos quedamos sin ingreso y sin carros".



Por ello, solicitaron al Gobierno del Estado implementar apoyos que realmente funcionen para todo el gremio taxista, pues los préstamos que se anunciaron no resultaron convenientes al no tener ingresos para pagarlos.