Critica Alcalde de Ixhuatlancillo venta “desordenada” de terrenos en el municipio

Ante la necesidad que tiene la gente por contar con una vivienda propia, en el municipio de Ixhuatlancillo muchas personas están adquiriendo terrenos de forma desordenada, indicó el alcalde Fernando Ochoa Vergara.Recordó que el municipio tiene tierras ejidales y los terrenos se están vendiendo de forma descontrolada porque cada día hay más necesidad de la población de contar con una casa propia.Señaló que como autoridades, no pueden intervenir en un contrato entre particulares, además de que el ejido es autónomo, por lo que es una situación en la cual no se pueden meter.Mencionó que la gente que se ha asentado en Ixhuatlancillo le exige servicios al ayuntamiento, pero a veces la situación del predio es irregular y no se le pueden dar.Ante ello, recomendó a la población que desee adquirir un terreno a que primero se informe sobre la situación jurídica y vea si cuenta con los servicios básicos, como es agua, drenaje y electrificación.Agregó que además muchas personas sólo hacen el contrato de compra-venta, pero eso no les da certeza jurídica como una escritura.Señaló que entre los planes que tiene para su administración es la de tener acercamiento con el comisariado ejidal para trabajar de manera conjunta.En cuanto al pago de los servicios, indicó que las unidades habitacionales son las que más responden en el pago de sus impuestos.