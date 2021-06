Critica Alcalde de Orizaba que Congreso no resuelva sobre límites territoriales

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, lamentó que por situaciones políticas no se liberen permisos para hacer obras y para resolver el tema de los límites territoriales con Ixtaczoquitlán.



En entrevista, criticó la desatención del diputado local Nahum Álvarez.



“Son temas políticos, este país está cómo está por eso, es lamentable, esto no debería estar pasando desde hace un año y medio debería de estar resuelto, porque el Cabildo de Orizaba e Ixtaczoquitlán tienen aprobado el tema de los límites porque ya sabemos que es de Ixtac y qué de Orizaba pero el Congreso está deteniendo esto y ustedes han visto de qué partido es la mayoría", dijo.



De igual manera, indicó que en breve se inaugurará obras como la de los museos de la inquisición y de la hotelería, el aeroparque, los domos que se han prometido para canchas de unidades habitacionales, pues han pedido las personas estos para poder hacer bailes, eventos diversos.



"Tenemos mucho dinero y estamos bien administrados. La obra del tobogán, sigue sin llegar el manifiesto de impacto ambiental, es una desgracia la burocracia que tiene la secretaría, tenemos cerca de un año y cuatro meses y no llega el papel y está condicionado por el cabildo que no podemos empezar la obra hasta no tener el documento".



Por ello dijo que esta obra la deberá hacer la próxima administración, pues el dinero se tiene pero no se avanza con el permiso que debe otorgar el Gobierno Federal.