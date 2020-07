Critica AMLO que se comparen cifras de muertos por COVID-19 entre México y Europa

Luego que México superara a España y Francia en la cantidad de muertos por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, por la cantidad de población, no se pueden comparar estas cifras entre países.



En su videomensaje dominical, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que, por ejemplo, que España y Francia tienen menos habitantes.



“En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes, nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España desgraciadamente han muerto casi tres más que México, por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido tres por COVID-19 en España".



“Yo hasta ofrezco disculpas al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estar comparando, sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo es muy ruin y es importante aclarar las cosas”, dijo.



Este sábado, en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que México superó las 30 mil defunciones por COVID-19, al contabilizar 30 mil 366.



De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, institución privada en Maryland, Estados Unidos, nuestro país ocupa el quinto lugar entre los países con más decesos por COVID-19.



El primer sitio lo tiene Estados Unidos, con 129 mil 672 muertes; le siguen Brasil con 63 mil 174, Reino Unido con 44 mil 283, Italia con 34 mil 854 y México con 30 mil 366, por lo que desplazó a Francia, país que contabiliza 29 mil 896 defunciones.



El Presidente aseguró que “los conservadores” quisieran que a su Gobierno le fuera mal, pero “se van a quedar con las ganas”, y se seguirá atendiendo a los enfermos por la pandemia, habrá recuperación económica, así como paz y tranquilidad en la población.



Manifestó que en la recuperación económica tras el impacto generado por la pandemia del coronavirus se va avanzando poco a poco, y se logrará reactivar la economía del país.



“Un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal: Se van a quedar con las ganas, vamos a salir adelante, vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia, como lo hemos hecho de manera profesional y de forma responsables, vamos a la recuperación económica y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad y saben ¿por qué Tenemos algo que los conservadores no tienen, tenemos autoridad moral.



“Acuérdense lo que decía Juárez ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’, no somos iguales, nosotros tenemos ideales, principios, y lo que estimamos más importante en nuestra vida es nuestra honestidad. Ánimo, vamos salir adelante, vamos a transformar a México, ese es el compromiso”, dijo.