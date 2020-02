Critica CROM pago de ISR por ganar más de 7 mil pesos

El dirigente de la CROM en la zona de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, expuso a la diputada federal Corina Villegas la afectación que está causando en las familias de la clase trabajadora el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pues los que ganan más de 7 mil 113.91 pesos les están quitando de su salario dinero que para ellos es necesario para el sustento.



Durante un encuentro que trabajadores de diversas empresas adheridos a la CROM sostuvieron con la legisladora, Hernández Ávila externó a nombre de sus compañeros la problemática.



"Hay dudas que han brindado a raíz del ajuste al subsidio del empleo. Los trabajadores hemos sentido que nos ha pegado en el bolsillo, y es que esta situación que vivimos nos ha obligado a tener mayor cercanía con todos los trabajadores de la región para tratar de entender la circunstancia por la cual estamos atravesando".



Dijo que cuando el bolsillo de un trabajador está afectado, impacta a todos los rubros de la economía.



"Esto repercute en todos los sentidos, entre estos nuestra tranquilidad de saber dónde está el dinero del impuesto que sentimos nos están quitando. El que reduzca el ingreso de los trabajadores nos tiene preocupados porque las familias son impactadas".



Fue enfático al decir que los que menos ganan están siendo afectados con este ajuste al subsidio del empleo.



Y es que indicó que el empresario tiene que acatar las reglas pero los trabajadores se quejan porque reciben un descuento mensual y esto no benefician en nada al ambiente laboral, pero sí impacta a las firmas en la productividad.



"Hay una percepción de que las reglas fiscales se ajustaron para que el recurso lo recupere el Gobierno Federal lo más pronto posible, esa y muchas dudas más tenemos".



Añadió que la clase trabajadora necesita saber por qué les están descontando y en qué se está invirtiendo el dinero que les están quitando.



En este sentido los trabajadores también expusieron que el hecho de que ganen 7 mil 200 pesos mensuales no alcanza para sostener una familia, y que no es justo que ahora les quiten dinero como pago de impuesto por que ganan un peso más de 7 mil 113.91 pesos.



Así como también dijeron que no les conviene trabajar horas extras pues por ganar un poquito más les van a quitar incluso más dinero del que perciban.



Quien gane más de 7 mil pesos debe pagar impuestos



Por su parte, la diputada Corina Villegas fue enfática al decir que todo trabajador que gane más de 7 mil 113.91 pesos no será sujeto del subsidio del empleo, por lo cual recibirá su descuento por pago del Impuesto Sobre la Renta, incluso invitó al sector a que también cumplan con sus pagos ante el SAT para que no los vayan a multar.



"Este subsidio es para las personas que tienen menos ingresos. Es una manera en que el gobierno trataba de apoyar a mejorar la economía familiar. El tope del subsidio es hasta 7 mil 113.91 pesos, pero quien gana más de esta cantidad no tiene derecho a este subsidio".



Reunido con trabajadores adheridos al CROM y con su dirigente Alfredo Hernández Ávila, dijo que anteriormente este subsidio se trabajaba de manera diferente, entonces muchos recibían el apoyo pero en octubre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria decidió que este debería aplicarse de manera correcta cada mes.



"El subsidio sigue, pero si su ingreso rebasa esa cantidad que ya les dije, no tienen derecho; no es que se los estén quitando. Anteriormente estos impuestos no se calculaban de manera correcta y al final del año en la declaración anual venía un golpe".



La legisladora dijo que esto no es un impuesto nuevo ni tampoco es algo que no se deba hacer, y agregó que el dinero que se recauda de los que no son beneficiados con el subsidio y que tienen que pagar el impuesto, se usa para las mejoras del país. "Ese impuesto se va para apoyos a niños y niñas, para adultos que tienen discapacidad".



Sin embargo los trabajadores que se reunieron con ella le dijeron que hay gente que gana menos de 7 mil 113.91 pesos pero le están quitando montos importantes, a lo que dijo que ella se pone a su disposición, para que en su oficina de enlace se revise caso por caso.



De igual forma reconoció que con 7 mil 200 pesos es muy complicado para una familia salir adelante y cubrir todos sus gastos y también dijo que la situación de las familias en su economía lo causaron anteriores gobiernos.



"Como ama de casa voy al súper y sé cómo están las cosas ... sí no gano el salario mínimo, pero estoy consciente de esta situación, pero el gobierno también trae otros apoyos para las familias como las becas para niños en primaria, secundaria y preparatoria".