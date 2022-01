Critica Gobernador que página oficial del Senado publicara creación de comisión “ilegal”

El Senado de la República debe investigar quién permitió utilizar de forma “facciosa” la página oficial, donde se publicó una comisión creada ilegalmente, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien cuestionó cómo se pretende juzgar a Veracruz con una acción fuera de la ley.Durante conferencia de prensa, el Mandatario estatal fue cuestionado sobre un grupo de 29 senadores que se pronunciaron en contra de la creación de dicha comisión; al respecto, reiteró que ésta no pasó por el Pleno de la Cámara Alta y criticó que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) permitió que se usara la página web para publicar lo que consideró como “un hecho que es ilegal”.“Eso hace un uso faccioso de un portal oficial del Senado (…) ¿Cómo es posible que se haya permitido que en la página oficial haya un acto ilegal de un órgano interno del Senado como es la JUCOPO?”, cuestionó el mandatario.Cabe recordar que el 23 de diciembre, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, anunció la creación de la Comisión Especial conformada por algunos senadores para investigar supuestos actos ilegales, abuso de poder y el quebrantamiento del Estado de Derecho en Veracruz.“La pregunta que yo le hago al Senado es ¿por qué permiten que en un sitio oficial aparezca un acto ilegal? Ya es un hecho ilegal, ya alguien tienen que responder por eso, violaron el Reglamento del Senado, violaron la Ley Orgánica del Congreso. Hay violaciones ahí, alguien tiene que atender, ¿o así va a ser el comportamiento del Senado, arbitrario, ilegal?”, cuestionó.Ante esto, García Jiménez insistió que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión es muy clara y señala en su Artículo 39 que las Comisiones son órganos constituidos por el pleno y el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, sostiene que las Comisión Especiales se crean por acuerdo del pleno a propuesta de la JUCOPO y en ningún caso tienen facultades para dictaminar.“Los Senadores saben muy bien a qué se refiere como el Pleno, no puede ser sustituido al menos en este artículo no, porque no existe la excepción, donde diga que una comisión en particular puede decidir por el Pleno este asunto, eso no existe. Ellos no pueden hacer más allá de lo que la Ley les permite”, puntualizó.El Titular del Ejecutivo aplaudió la decisión de 29 de los 61 senadores morenistas de convocar a una reunión especial para el viernes 28 de enero a las 4 de la tarde, con la finalidad de abordar la creación de esta Comisión Especial.“Qué bueno que hay un grupo de 29 Senadores que están controvirtiendo a la JUCOPO. No es posible el uso faccioso de un órgano de difusión como es la página oficial, o sea, un senador podrá decir en su derecho lo que guste, no se le puede recriminar en ningún sentido lo que diga, lo protege la Ley”, expuso.No obstante, recalcó que lo que no puede hacer un legislador federal “es actuar de manera ilegal y mucho menos violar lo que han hecho, un artículo de las Leyes que ellos protestaron cumplir y hacer cumplir. Sí tiene que haber una repercusión contra quienes permitieron que se publicara esto como una comisión”.El Gobernador también conminó a investigar el “uso político” que se hizo de la misma, indicando que “eso ya queda en la consciencia de cada quien, el uso faccioso de lo que dijeron, de que existía la comisión, etcétera”.Respecto al tema político, el Mandatario estatal llamó a los Senadores a no dejarse mover por “agendas mediáticas y hasta golpistas”.Lamentó que se generen comisiones para investigar presuntos actos ilegales en Veracruz y no para Tamaulipas, donde el Gobernador está desaforado y tiene una orden de aprehensión.“En el tema político, por qué hacia Veracruz y no contra Tamaulipas, yo no tengo orden de aprehensión y el de Tamaulipas sí, está desaforado. No sería mejor crear una comisión para analizar por qué se empantanó”, señaló.Finalmente y respecto a los avances del caso de José Manuel “N”, mencionó que es la Fiscalía General del Estado (FGE) la que lleva las investigaciones.