Critica Lector que parque Bicentenario de Xalapa se ocupe como estacionamiento

Buen día:Quisiera hacer una denuncia anónima.En diversas ocasiones he observado que en el parque Bicentenario hay coches estacionados en la parte de adentro. En alguna ocasión los trabajadores de ese parque no permitieron que un niño anduviera en bicicleta, argumentando que pasa gente con niños y podría causar un accidente (considero que es peor un coche).Últimamente hay más carros dentro del parque, siendo que es un parque para esparcimiento de la gente y no un estacionamiento público pues dejan ahí los coches toda la mañana.Por lo que se comenta son trabajadores que no quieren dejar sus coches en vía pública.Adjunto fotografía del interior del parque Bicentenario.Espero hagan caso a mi denuncia y utilicen los parques para lo que son y no para lo que les conviene.Muchas gracias.