Critica PRI que Gobernador declare sobre investigaciones de la Fiscalía

El líder del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, lamentó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya señalado que el multihomicidio ocurrido en Tlalixcoyan esta semana pudo haberse tratado de una disputa por una herencia.Cabe recordar que este lunes 29 de agosto fueron asesinados cuatro integrantes de una familia, entre ellos el exfuncionario municipal priista Cándido Sánchez Vargas.En entrevista en Ixhuatlancillo, García Jiménez declaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja en una línea de investigación, misma que apunta a una disputa por herencia, lo que fue criticado por el dirigente.“Hay una confusión en el ejercicio de la responsabilidad; el Gobernador del Estado tiene que respetar la autonomía de la Fiscalía General. Me parece que cada vez que el gobernador sale y declara y habla de temas de investigación en materia de comisión de delitos, está interviniendo en facultades que no le son propias”, opinó el también diputado local del PRI.Añadió que el mandatario no tiene como atribución la procuración de justicia y la investigación de delitos, por ello no debería hacer comentarios sobre hechos que están sujetos a investigación.“Hay ocasiones en las que él (Cuitláhuac García Jiménez) acertadamente dice que son temas que debe de tocar la Fiscalía y hay temas como éste en donde se adelanta y declara; me parece que es una pifia”, criticó.Agregó que se trata de un acto recurrente, donde el mandatario interviene dando información sobre carpeta una investigación.“Es una pifia. Es hora de que el Gobernador, de una vez por todas, contrate un abogado que le diga que hay casos en los que puede declarar y hay casos en los que no. Y éste es uno de esos”.Cabe mencionar que Cándido Sánchez Vargas, una de las víctimas, fue síndico del Ayuntamiento de Tlalixcoyan por el PRI, partido en el que militó hasta su homicidio junto con su esposa Rosa María Barcelata Fernández.Nuria Josefina Morales Cabrera, otra de las víctimas, fue regidora del Ayuntamiento de Tlalixcoyan en la administración 2014-2017, también militante del PRI y, además, entre las víctimas se encuentra un menor de edad llamado Romario Sánchez.