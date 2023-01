Crítica situación en la UV al caerse los sistemas administrativos SIRE y SPARH

Este miércoles hicieron crisis en la Universidad Veracruzana (UV) las enormes fallas que presentan los sistemas institucionales administrativos SIRE y SPARH, al provocar la paralización de todos los trámites de pago a proveedores y preparación de las nóminas del personal y otros servicios, problema que se discutió en el Consejo Universitario del pasado mes de diciembre.En esa sesión fue la propia presidenta de la Junta de Gobierno, Leticia Mora Perdomo, quien habló de que SIRE y SPARH no operan con la capacidad prometida por los proveedores y no cumplen con lo estipulado en los contratos, provocando estrés laborales en prácticamente todos los operadores administrativosFueron tan contundentes los señalamientos tanto de la Presidenta de la Junta de Gobierno como de la secretaria de Desarrollo Institucional, Jacqueline Jongitud Zamora, que los consejeros pidieron que se finquen responsabilidades a quienes tuvieron que ver con la contratación de dichos servicios, lo que podría comprometer tanto a los prestadores del servicio como al personal que autorizó la adquisición de los servicios.Así mismo, el Consejo Universitario tomó la decisión de crear una comisión de seguimiento dependiente de la Rectoría que, de acuerdo al desempeño que observen, se agilizará la salida de SIRE y SPARH, plataformas virtuales especializadas que no funcionan adecuadamente.El problema no es reciente sino que viene prácticamente desde la fecha de la contratación en 2019, por lo que Mora Perdomo hizo público que los proveedores de estos sistemas no han respetado sus promesas de cumplimiento, por lo que la UV registra una constante amenaza de obsolescencia en este sector que es vital para su funcionamiento.Por las observaciones de los administradores se conjuntó un catálogo de 92 requerimientos de corrección y servicio, de los cuales, un total de 19 se priorizaron como de atención “urgente, indispensable y prioritaria”, por lo que se emplazó a las empresas proveedoras a resolver las fallas con plazos y fechas concretas.Ante este panorama que ha dificultado el desempeño del área administrativa, Jacqueline Jongitud Zamora mencionó que ya se preparan para que en un futuro inmediato la UV cuente con un sistema institucional propio que garantice la integridad de su información y procesos institucionales administrativos, para lo que es fundamental definir su costo, perfil, alcance y planificación.