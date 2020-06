Critican comisiones bancarias a productores de café que cobran apoyos

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, lamentó que los bancos Bancomer y Banco Azteca estén cobrando comisiones a los productores de café al hacer uso de una tarjeta por la cual reciben su pago del programa social correspondiente a este sector.



Reprochó que las organizaciones fueran calificadas por el Gobierno Federal de querer “negociar” con los cafetaleros en los apoyos en años anteriores, cuando es lo que están haciendo ahora los bancos, cobrando una comisión de 900 pesos hasta los mil 500.



“En el caso de los Programas Sociales para café, se están dispersando los 5 mil pesos, decían que las organizaciones se quedaban con parte del dinero de los productores pero aquí les resulta peor porque el banco les está cobrando a los productores por manejo de tarjeta. Es negocio del banco, el año pasado nos acusaron y el banco está negociando cobrando esas comisiones, eso no se esperaba y se están descontando 900 pesos hasta mil 500 pesos, dependiendo”, detalló.



En este sentido, dijo que aunque ya reportaron esta situación, esperan que se les reintegren esos descuentos a la brevedad.



Asimismo señaló que estarán en espera de que a los productores que tuvieron alguna inconsistencia en su documentación también les hagan su pago, pues son ellos quienes tampoco pudieron recibir el apoyo el año pasado y debido a la situación ya es urgente que tengan este recurso.



“Hay una preocupación, pedimos que empezaran por quienes no recibieron en el 2019, por cuestión de la pandemia empezaron por quienes no tenían ninguna irregularidad y aunque hay un 70 por ciento de avance de dispersión, siguen atorados los del 2019, en junio van a ver de qué manera les hacen llegar el dinero, estamos en esa espera”, concluyó.