Critican decisión de cobrar acceso a baños en Palacio Municipal de Orizaba

Para el representante del Movimiento del Adulto Mayor, Juan Hernández Mercado, la decisión del cabildo orizabeño de cobrar 5 pesos por ingresar a los baños del Palacio Municipal es desastrosa, discriminatoria y violatoria de los Derechos Humanos."La salud es un derecho y las necesidades fisiológicas son parte de nuestra salud. Se violan derechos al cobrar por entrar al baño", dijo.Añadió que es absurdo que en un edificio de gobierno se deba pagar por ingresar a hacer necesidades"Eso se me hace descabellado y es una contradicción en el caso del alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez, que siempre ha presumido que es un municipio que tiene alta recaudación, entonces no es justo que se lucre con las necesidades fisiológicas de quien va a hacer sus trámites al Palacio Municipal".De igual forma señaló la medida como discriminatoria porque una persona con discapacidad motriz no puede entrar a esos sanitarios, además hay un daño económico para la gente.Hernández Mercado consideró como inadmisible que los regidores estén avalando esta decisión y al igual que estos le fallaron a los gobernados, las diputadasItzel López y Corina Villegas han guardado silencio ante esta situación. "Todos ellos han sido pasivos y omisos", lamentó.