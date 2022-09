Critican omisiones de Fiscalía en caso de dos desaparecidos

La Fiscalía General del Estado continúa incurriendo en omisiones respecto al caso de la desaparición de Christian Iván González Rueda y Ecain Guadalupe Vásquez González, quienes radicaban en la ciudad de Xalapa hasta antes de ausentarse.Lo anterior lo señaló en entrevista Onésimo González, padre de Christian, quien afirma que los fiscales no han realizado un cateo en un lugar en donde podría haber indicios del paradero de su hijo y del ruletero.El hombre detalló que su familiar y el taxista desaparecieron el pasado 10 de febrero en el taxi de Xalapa con número XL5507 y con placas A813XCW.Detalló que ambos afirmaron que ese día realizarían un recorrido con rumbo al puerto de Veracruz, sin embargo, a partir de esa fecha se desconoce su paradero.González añadió que la unidad en la que se trasladaban fue localizada en Boca del Río a finales del mes de marzo, sin embargo, la Fiscalía General la liberó y entregó al propietario con el argumento de que no hallaron huellas o indicios de los desaparecidos.Aseguró que, de acuerdo con vecinos del sitio en donde fue hallado el taxi, el vehículo fue utilizado por supuestos mecánicos que tenían un taller que se encontraba sobre la calle Isauro Acosta, esquina con Cándido Aguilar de la colonia Primero de Mayo en Boca del Río.Luego de que la unidad fue localizada los trabajadores se marcharon del taller, sin embargo, hasta la fecha la Fiscalía no ha realizado ningún cateo con el argumento de que desconocen quién es el propietario del inmueble.“No han ido a investigar, no se está haciendo nada (…), están tapando muchas cosas (…), los supuestos mecánicos tenían 4 años operando ahí y luego de que lo dejaron abandonado se fueron de ahí”, declaró el padre del desaparecido.González señaló que la fiscal a cargo del caso sólo le da largas para actuar, por ello planea interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Recordó que previamente ya interpuso una queja debido a la lentitud en la investigación de la Fiscalía, la cual sigue en proceso.El hombre reiteró que la Fiscalía liberó la unidad y la entregó al propietario, pese a que forma parte de una investigación en curso por las 2 personas desaparecidas.“Yo siento que están tapando algo; por qué liberaron el taxi sabiendo que hay dos personas desaparecidas y que no se ha esclarecido nada”, criticó.