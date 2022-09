Critican que obliguen a ir a clases en zonas de riesgo en la Sierra de Zongolica

Como irresponsable fue calificado por parte del coordinador de “Maestros por México”, Omar Hernández Dolores, el hecho de que autoridades educativas estén obligando a los docentes y alumnos a acudir a las aulas a pesar de que se ponga en riesgo por las lluvias y deslaves, la integridad de estos.“Son irresponsables e idiotas algunos directivos y supervisores de la Sierra de Zongolica al hacer subir a sus maestros y alumnos, cuando Protección Civil de los ayuntamientos les están pidiendo que suspendan las clases ante los numerosos deslaves en la región”.Indicó que hay falta de sensibilidad y de sentido común entre los directivos y autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, pues cuando se deben tomar decisiones por el bien de la comunidad educativa no lo hacen.Pero también dijo que quienes están en diferentes puestos ni siquiera conocen los municipios serranos y sus comunidades, además no tienen idea del riesgo que representa el trasladarse a lugares como el municipio de Magdalena o Tequila en donde se han visto varios derrumbes y deslizamientos de laderas.“Desde la trinchera de Maestros por México se hace un atento llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz y a las autoridades educativas de las delegaciones a suspender clases y estar atentos a los llamados que hacen los elementos de Protección Civil de los diversos ayuntamientos”.El profesor expresó que él también está de acuerdo en que las clases son importantes y más después de dos años de pandemia, pero no se deben ni recibir ni impartir a costa de la vida e integridad de la gente.“Creo que es muy importante verificar que no es necesario acudir a clases, pueden suspender un par de días para que no tengan consecuencias mayores", además comentó que hay un sinnúmero de instituciones educativas que están en zona de riesgo y la SEV no hace nada."Hay muchos que por las condiciones representan un alto riesgo para los alumnos y docentes, es importante estar atentos a ellos y es que hay muchos ayuntamientos que no construyen debido a que muchas de las escuelas en la región están sin escrituras”.