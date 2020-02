Critican que SEV quiera delegar toda la responsabilidad de alumnos en docentes

Luego de que el titular de al SEV, Zenyazen Escobar García mencionara que en caso de que algún alumno sufra algún percance o accidente en caso de quedarse fuera del plantel al no permitirle entrar, irían a la cárcel docentes y directivos , integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, consideraron que esta medida es dolosa.



Al respecto, el secretario general de esta asociación, Daniel Morales del Ángel, lamentó que el titular de la SEV sea tan duro con los docentes y delegue responsabilidades.



Consideró que en lugar de buscar siempre afectar a los docentes, se debe tomar responsabilidad al respecto, pues recordó que lo que suceda con los estudiantes es responsabilidad de la SEV, de los docentes y de los padres y madres.



"El derecho superior de la niñez nos invita a que todos somos corresponsables de los alumnos, tanto maestros como padres de familia y autoridades. No se puede inclinar la balanza en contra del profesor o en contra de uno. Todos somos responsables de los alumnos (...) No exime ni al padre de familia, ni al docente, ni a las autoridades. Es muy doloso que sólo se señale al maestro como culpable (...) Tenemos responsabilidades pero también los padres y la educación, si desde arriba no se aplican los protocolos necesarios, ellos también están incurriendo (en fallas)", dijo.



En ese tenor, Morales del Ángel dijo que han entablado diálogo con padres de familia al respecto para evitar afectaciones a los alumnos por llegar tarde a clases.