Critican vecinos que supuesta líder lucre con el Barrio de la Huaca

Vecinos del Barrio de la Huaca colocaron anuncios de "La huaca es de todos", para aclarar que no se cobra por el recorrido por los callejones, como hacía la supuesta líder de colonos Noemí Palomino.



Afirman que se trata de la zona más antigua de Veracruz, que además de ser un punto turístico obligado, es un espacio de gastronomía tradicional donde se realizan las famosas picadas y gordas veracruzanas.



Por ello, lamentan que la maestra Palomino intente lucrar con el barrio de La Huaca, cuando es abierto para todos.



"Es para que venga el turismo y disfrute tanto del callejón como para que vengan a probar las picaditas y gorditas. Aquí es donde está la gastronomía y de eso hemos levantado a nuestros hijos; no se les cobra un peso por venir", expuso Minerva, cocinera del barrio.



"No se nos hace justo que le cobren al turismo, que le cobren a la gente porque vienen a tomarse fotos, cuando es gracias por dar a conocer el barrio. Nosotros vivimos de la cocina que se hace aquí", señaló Natalia, habitante del Barrio de la Huaca.



Desde hace unos días han circulado vídeos en redes sociales, donde se exhibe a la excandidata a reina del carnaval de Veracruz, Noemí Palomino, prohibiendo grabaciones en los callejones, como el Toña "La Negra" y afirma que es de su propiedad.



Por ello, los vecinos decidieron hacer una campaña colocando los letreros para que los turistas y visitantes no paguen por tomarse una fotografía o grabar, porque afirman que “La Huaca es de todos”.



"Algunos vienen al callejón porque ahí vivió Toña la Negra pero la Huaca no nada más es el callejón, es un barrio grande que abarca el bulevar, la Iglesia del Cristo, la Beneficencia española y el Baluarte de Santiago. Aunque no vivamos en el callejón, vivimos en el barrio", dijo Natalia.



En varias calles y callejones, colocaron los letreros para que acudan a comer los antojitos veracruzanos.