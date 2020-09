CROC urge obras públicas a Federación ante desempleo

El representante estatal de la CROC, Tomás Tejeda Martínez, urgió al Gobierno federal a realizar obra pública en todo el país, pues un alto porcentaje de los trabajadores de la industria de la construcción están desempleados, pero además, esa actividad es detonante de la economía.



Indicó que se ve bien que este Gobierno esté ayudando a los ancianos y a los jóvenes, pero también es necesario que haya recurso para el pueblo, pues al momento no hay circulante y el 70-80 por ciento de los trabajadores, sobre todo los de la industria de la construcción, están sin empleo.



Tejeda Martínez consideró que el gobierno tiene que hacer infraestructura como carreteras y puentes en todo el país, no únicamente en el sureste, para que haya una mejora en la economía no solo para los trabajadores, sino para toda la población, pues la industria de la construcción es un detonante.



Comentó que al momento, la construcción de vivienda también está detenida, lo cual se debe a que el gobierno quitó el subsidio que había en este rubro, por lo que se dejaron de hacer miles de viviendas, lo que dejó a seis millones de obreros de la construcción en la calle.



Finalmente, en torno a los problemas que se viven en esta central obrera con una representación “patito” de la CROC, señaló que antes de que termine el año habrá cambios.