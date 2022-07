CROM Orizaba descarta fuerte impacto por Quinta Ola de COVID

El secretario general de la CROM, Alfredo Hernández Ávila, reconoció que hay un aumento importante en contagios de COVID pero no se compara con los registrados en enero de 2022.Esto ante el número de personas llegando a los Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Orizaba que buscan su incapacidad."De momento, el incremento proporcional de los contagios es equivalente a los meses de julio de 2020, enero y septiembre de 2021. Pero hasta el momento el impacto no se compara ni de cerca, con los contagios que se tuvieron en enero de 2022 que fueron aproximadamente 7 veces más".Aunque expresó que en las empresas de las Altas Montañas, tanto los patrones como trabajadores se mantienen en alerta ante el posible pico de la llamada quinta ola de contagios por COVID-19."Según las estimaciones de la UV el pico será en la segunda y tercera semana de agosto y se espera que el número de contagios llegue al triple de los que tuvimos en el mes de junio".Reconoció que en todo el país y la zona centro no es la excepción, las medidas de prevención se relajaron y el resultado es ahora esta quinta ola."Debido a esto y también a la experiencia ya adquirida, las empresas están aplicando sus protocolos y otorgan seguimiento a quienes dan positivo evitando así que se tengan que tomar medidas más drásticas como el cierre de operaciones, que lastima no sólo a la propia empresa sino a la economía de toda la región".Finalmente apuntó que se tiene conocimiento que los síntomas son más leves, gracias a las vacunas, "pero debemos continuar cuidándonos, por nosotros mismos, por nuestros empleos y sobre todo por nuestras familias".