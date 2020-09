Cruz Ámbar trabaja sin recursos; tienen que vender alimentos o realizar rifas

Cruz Ámbar trabaja sin recursos, los voluntarios realizan venta de alimentos o rifas para poder adquirir insumos o equipo para las ambulancias, pero no es privativo del estado de Veracruz, señaló el delegado nacional, Carlos Mendoza Aguilar.



Mencionó que si bien reciben apoyo de algunas dependencias no es suficiente pero aun así brindan servicio de manera voluntaria y algunos servicios como los traslados tienen costo.



En la zona centro hay delegaciones en Huatusco, Fortín, Córdoba y Chocamán, mismas que dan atención pre hospitalaria sin costo, aunque hay carencias.



Mendoza Aguilar explicó que los voluntarios buscan la manera de ingresar recursos y muchos operan con vehículos propios, les apoya la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Salud, pero enfatizó que no es suficiente pues atienden accidentes los cuales son gratuitos, mientras que los traslados los cobran depende de la zona.