Cruz Roja Coatepec necesita más de 100 mil pesos para reparar techo

El integrante del Consejo Administrativo de la delegación de la Cruz Roja, en Coatepec, Enrique Mendoza Pérez, informó que no se suspenderá ningún servicio debido a la reparación de la techumbre que se lleva a cabo al interior de las oficinas.



Y es que refirió que luego de no habérsele podido dar mantenimiento al techo que se encuentra en completo deterioro, se dio inicio a trabajos de rehabilitación, mismos que tendrán una duración de dos meses.

“Estamos haciendo la reparación de la techumbre de la delegación, era un tema pendiente desde que llegamos hace un año, no había tenido mantenimiento”, acotó.



En este sentido, dijo que debido al bajo presupuesto con el que se cuenta, la reparación será lenta, pues aseguró que se requiere de una inversión de más de cien mil pesos.



“Es una inversión de inicio arriba de cien mil pesos, estamos tratando de buscar apoyos que nos han ofrecido en material y en mano de obra para poder sacar este reto. Apenas empezamos la semana pasada y en el transcurso de dos meses se finalice, aunque se quiera hacer rápido no tenemos el recurso para meter 20 trabajadores, estamos con personal mínimo y adquiriendo los materiales que vamos necesitando para resolver el problema”, comentó.



Señaló que, por ello, la delegación amplió sus servicios, para así obtener mayores recursos y usarlos ante las necesidades de la institución.



“Por eso hemos ampliado los servicios médicos y hemos ampliado las ofertas de capacitación, todas las actividades que realizan en el área de socorros y traslados de pacientes nos ha permitido ir ahorrando para lograr el recurso mínimo para el cambio de la techumbre, es algo que ya teníamos planeado desde el año pasado pero el recurso no nos permitía empezar y ahora se ha iniciado”, finalizó.