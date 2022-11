Cruz Roja contempla llevar pláticas contra drogadicción a escuelas

Luego de que alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano se drogaran con clonazepam, la Cruz Roja Delegación Veracruz analiza implementar programas de orientación para prevenir la ingesta de estos fármacos entre jóvenes.El coordinador de Socorros de la benemérita, Ernesto Díaz Mora, destacó la labor de grupos como Juventud y Prevención.“Podrían empezar a visitar escuelas para comentarles los riesgos, qué es lo que puede pasar. Es un programa que apenas vamos a empezar a implementar en la Delegación. (Estos casos) pueden presentarse todavía, no estamos exentos de que pueda ocurrir. No saben qué consecuencias pueden tener. Medicamentos como el que ocuparon puede llegar a causar paro cardiaco, respiratorio, con consecuencias graves”, dijo.Aclaró que hasta el momento no han atendido casos por este tipo de intoxicación en escuelas.Recalcó que los riesgos a los que se exponen los menores al consumir sustancias como el clonazepam, que se usa en tratamientos de depresión, esquizofrenia y para dormir, son altos.“Dependiendo la cantidad, si es bajo van a estar con somnolencia, van a estar durmiéndose, no va a pasar nada. Pero si es alto si (puede ocurrir) un paro cardíaco, respiratorio y podría generar complicaciones. Se usa para dormir a los pacientes. Hay mucha gente que tiene adicción a este medicamento. Si lo consumen y no está bajo tratamiento podría causarle algún daño”.Agregó que las atenciones que atienden principalmente los fines de semana es por intoxicación etílica en jóvenes, pero mayores de edad.