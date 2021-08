Cruz Roja de Coatzacoalcos lleva 5 años sin “quijadas de la vida”

Desde hace 5 años, la Cruz Roja Mexicana con sede en Coatzacoalcos no ha podido volver a utilizar "las quijadas de la vida", herramienta hidráulica para atender accidentes viales, toda vez que está descompuesta.



El aparato con valor en el mercado de hasta 300 mil pesos, no funciona y aunque son pocos los hechos de tránsito en las que las personas quedan prensadas, el coordinador de socorros de la benemérita institución en este puerto, Alejandro Rodríguez Osorio sostuvo que es necesario contar con ellas ante cualquier situación.



Y es que en lo que va de las vacaciones de verano, la Cruz Roja ha atendido 25 accidentes automovilísticos que por fortuna no ha dejado personas fallecidas.



"Es una herramienta muy importante para todas las dependencias que se dedican a la atención prehospitalaria o de rescate porque nos ayuda a liberar a personas que quedan atrapadas o prensadas en un accidente automovilístico", dijo.



Abundó que cuando hay accidentes con personas prensadas utilizan herramientas manuales como gato para cambiar llantas, martillos, polines, barretas, hachas, entre otras herramientas.



También han atendido tres accidentes en carreteras: Puente Antonio Dovalí Jaime, autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, y en el entronque a Nanchital, en coordinación con Caminos y Puentes Federal.



Explicó que han detectado que el primer día de la semana laboral (lunes) es cuando más ocurren los percances, porque las personas normalmente se les hace tarde para llegar a su destino, "vemos que tienen descuido por el dispositivo móvil, damas que se van maquillando, otros vienen con sus pequeños dentro del vehículo y eso es una fuente de distracción que puede generar un accidente", sostuvo.