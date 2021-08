Cruz Roja Mexicana enviará 12 toneladas de ayuda humanitaria a Haití

La Cruz Roja Mexicana enviará ayuda humanitaria a los damnificados por el terremoto de Haití. Los insumos serán trasladados por la Armada de México en el buque ARM "Papaloapan", el cual arribó al puerto de Veracruz este lunes.



El coordinador de Socorro de Cruz Roja Mexicana, Ernesto Díaz Mora, informó que este martes se cargarán 12 toneladas con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina que se enviarán para atender a los afectados tras el sismo de 7.3 grados.



"Llegó un tráiler con ayuda humanitaria que va destinada para Haití, para los damnificados. Se va a descargar en el muelle para posteriormente embarcarlo y enviarlo a (aquel país)".



Se espera que siga llegando la ayuda humanitaria no sólo por parte de la Cruz Roja, misma que será cargada en el buque.



Cabe señalar que no sólo el buque "Papaloapan" está atracado, también lo está el ARM "Libertador".



"Con el apoyo de Marina vamos a cargar el barco no nada más con la Cruz Roja sino de otras instituciones. Son 12 toneladas hasta ahorita aproximadamente las que se enviaron pero se espera que salga otro tráiler de México con más ayuda humanitaria".



Dentro del apoyo que se enviará son despensas, artículos de limpieza personal y casas de campaña.



"En una bodega se tiene ya listo y presupuestado para cualquier situación de desastres como es despensas, ayuda como (artículos de) higiene personal, casas de campaña, bolsas para dormir y todo eso", refirió.



Desde temprana hora, se iniciaron los preparativos para iniciar la carga del apoyo enviado por la benemérita institución.



Ambas embarcaciones de la Armada de México recientemente salieron del puerto de Veracruz a Cuba también con ayuda humanitaria e insumos médicos.