Cruz Roja Orizaba atiende hasta a quienes se ponen agresivos

La presidenta de la Cruz Roja Delegación Orizaba, Xóchitl Sosa de García, comentó que todo el personal siempre está en riesgo, pues hay pacientes que han agredido a los elementos y además se ataca a la Benemérita Institución con infundios.En rueda de prensa, indicó que hace algunos días hubo acusaciones en referencia a que en Cruz Roja de Orizaba no se había atendido a un paciente porque no tenía dinero, sin embargo, explicó, este hombre iba en estado etílico a tal grado que no se podía detener y se puso agresivo con la enfermera.Añadió que un taxista lo dejó en este edificio sin importarle más."El señor pateó la puerta y agredió verbalmente a la enfermera aún así se le curaron sus heridas; él traía fracturas en las costillas y por ello tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Río Blanco. La enfermera llamó a la patrulla de Policía Municipal porque estaba agresivo el paciente y los uniformados llamaron a Protección Civil quien hizo el traslado al nosocomio".Dijo que toda persona que llega a Cruz Roja a pedir el servicio se le otorga tenga o no dinero y a pesar de que los pacientes en reiteradas ocasiones han ofendido al personal, con palabras altisonantes han exigido el servicio intimidado a los paramédicos y enfermeras pues arriban en grupo a solicitar el apoyo para quien está herido.Descartó que por esta situación se pudiera contratar seguridad privada, pues en ninguna delegación se ha hecho así.De manera diaria, la Cruz Roja de Orizaba atiende hasta tres pacientes heridos con arma blanca, los cuales en su gran mayoría llegan después de haber estado en algún bar o antro de la ciudad, indicó la enfermera Jesica Hernández."Vienen a diario, uno, dos, hasta tres casos se atienden, son personas provenientes de riñas, mujeres golpeadas, hombres heridos. Son personas que llegan exigiendo que se les abra la puerta y ellos traen heridas de arma punzocortante, pero es necesario decirlo que se les atiende".Añadió que hasta el momento no han tenido pacientes heridos de bala, por lo regular quienes tienen alguna lesión con arma blanca, por golpes con botellas, llegan a pedir la atención en la madrugada entre las 02:00 a 05:00 horas."También hay los casos de personas que vienen muy conscientes a atenderse pero otros llegan alcoholizados porque los traen amigos, familiares, dejándolos a su suerte, entonces hay que atenderlos. Nos han tocado pacientes muy ebrios, agresivos y que nos ofenden. A veces vienen acompañados y tenemos que guardar la calma, porque nos han querido golpear".Finalmente dijo que ella y sus compañeros tienen la mejor intención de atender a la gente, pero el llamado es a respetar al personal pues lo único que quiere es ayudar.