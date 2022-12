La Cruz Roja delegación Córdoba no se da a basto en el número de servicios por enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y asma.El director de la institución, Jorge García Pérez dijo que se debe a que dejaron de tomar medicamentos y consumieron alcohol y alimentos en exceso y eso les afecta, generando que se sintieran mal."El día 24 nos saturamos de enfermos, no de accidentes, tuvimos que dejar de atender varios servicios, pero la gente debe de entender que no debe dejar a un lado de medicamentos".En este sentido refirió que ayer 25 de diciembre un hombre falleció por hipoglucemia al salir de un bar donde estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas.Por ello, la recomendación previo a la celebración del fin del año es que se cuiden de los excesos pues pueden terminar mal de salud.