Cuarentena en Orizaba fue prematura y provocó hartazgo, opinan

La aplicación temprana de las medidas sanitarias en Orizaba no solamente trajo el cierre definitivo de comercios y pérdida de empleos, sino el hartazgo de la población, que ya comienza a relajarse aun cuando siguen en aumento los casos, consideró el analista político Plinio Soto Muerza.



Opinó que lo que en un inicio se consideró cómo la toma de medidas oportunas, hoy más bien se revelan como prematuras.



Indicó que las autoridades municipales no midieron bien lo que estaba pasando, "se pusieron muy nerviosos, se espantaron y pusieron ciertas medidas incluso antes que el gobierno federal".



En su opinión la gente se confinó antes de tiempo, con repercusiones económicas serias y ahora la población sale más a la calle y aún no es el tiempo adecuado, pues los casos de COVID-19 están repuntando.



Soto Muerza señaló que los resultados de las decisiones que se toman se deben medir por los resultados que se obtienen y a 99 días de que se inició la restricción de actividades por parte del Comité de Salud y Protección Civil municipal, los resultados no son los mejores.



El analista político opinó que esto incluso pudiera generar un costo político al alcalde Igor Rojí López.