Cuarentena fomentó violencia familiar, señala asociación de Orizaba

Lejos de que algunos varones aprovechen el tiempo en sus casas para mejorar la comunicación con sus familias, desquitan sus frustraciones con los más débiles, como son las mujeres, adultos mayores y niños, señaló René Olivares Contreras, presidente de la asociación Comunidad, Cultura y Familia (Cofacu).



Indicó que lamentablemente las cifras muestran que en esta contingencia sanitaria la violencia familiar va en aumento y esto es algo que se tiene que atender.

Indicó que el confinamiento domiciliario bien podría ser aprovechado para unir a la familia, arreglar las diferencias que hay, y salir de esto con unas relaciones más sanas.



"Yo sí creo que ha crecido la violencia familiar, el conflicto, y que ahora además hay un rezago en la atención a estos temas porque los sistemas a los que les toca atenderlos no están trabajando”, dijo.



Consideró que los Institutos Municipales de la Mujer y los DIF deberían estar enfocados a atender estos problemas, con atención psicológica, que no tiene que ser presencial forzosamente, pues también se puede ofrecer la ayuda por la vía telefónica.



Incluso, mencionó, si se apoyara a quienes ya sufren estrés por este encierro, quizá algunos casos no desembocarían en situaciones de violencia.