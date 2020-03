Cuarentena puede provocar ansiedad en niños

El secretario ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, indicó que los niños y jóvenes pueden experimentar ansiedad al estar en sus hogares sin poder asistir a la escuela debido a la contingencia por el coronavirus.



Y es que dijo que aunque los pequeños esperan ansiosos el periodo vacacional para estar libres de responsabilidades, lo que vivirán en los próximos días no será normal, pues es probable que pasen días y noches sin salir de casa con sus padres o cuidadores.



“No tendrán mucho contacto con sus amigos y, en el caso de los adolescentes, la cancelación de exámenes genera más preocupación. Será muy estresante porque además de lo que puedan experimentar los jóvenes, los padres estarán preocupados por sus trabajos, el suministro de comida o los pagos pendientes”, sostuvo.



Ante ello, recomendó a los padres y madres de familia establecer una rutina clara, especialmente para los más jóvenes, tales como un par de horas de estudio en la mañana y alguna actividad manual o de repaso en algún horario específico de la tarde.



“Recordemos que las y los adolescentes se aíslan rápidamente si pasan mucho tiempo a solas. Madres y padres deben jugar con ellos y motivar a los más inquietos a tomarse esta situación como una “aventura”. Debe tenerse en cuenta que esta estrategia quizás no funcione con las niñas y niños más sensibles, los cuales necesitarán que se les tranquilice más”.



Señaló que se debe dar un uso racional y positivo a las herramientas tecnológicas y redes sociales, por lo que también invitó a que si algunos de los miembros de la familia pertenecen algún grupo musical o equipo deportivo permanezcan en contacto a través de Skype, Facetime u otro servicio de videoconferencia y de esta forma pueden jugar y compartir qué tal les va en sus días.



“Preocupa que una niña o niño no tienen con quién jugar durante semanas, así necesitaremos que los padres sean creativos a la hora de mantener a sus hijos conectados con sus amigas y/o amigos. Estamos en primavera para aquellos que cuenten en casa con jardín, terraza, patio o balcón pueden usarlos para tomar aire y hacer ejercicio esto mantiene un balance entre salud mental y física, siempre atendiendo a las informaciones oficiales que imparte el Gobierno Municipal de Coatepec a través de su sitio oficial”.



Asimismo, admitió que es imposible mantener a los más pequeños alejados de pláticas sobre el coronavirus, especialmente si los padres quieren estar al tanto de las actualizaciones que emiten los gobiernos, sin embargo añadió que no se debe exponer a los menores de 10 años a ningún tipo de noticias.



“Los adolescentes están más preparados para establecer sus propios juicios, pero no se les debe dejar en sus habitaciones durante horas buscando en internet o usando las redes sociales sin supervisión, existen los conciertos y las exposiciones de museos que puedes ver gratis para hacer más fácil la cuarentena por covid-19. Es esta una situación muy extraña para ellos. Debemos enseñarles que esto no es particular de nuestra ciudad o comunidad y que alrededor del mundo niñas, niños y adolescentes están atravesando la misma experiencia”, comentó.



Finalmente, aseguró que a muchos adolescentes estudiantes les preocupa sea cancelado su examen de ingreso a la universidad o escuela preparatoria, mientras que otros se quedaron incluso esperando calificaciones, y en estos casos, explicó que es necesario dejarles claro que no hay nada que puedan hacer para resolverlo y que sin embargo las Instituciones Educativas ya han previsto esto con las herramientas necesarias por lo que no perderán su ciclo escolar.