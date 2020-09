Cuarta Transformación ignora a invidentes y débiles visuales en Veracruz, acusan

A dos años de este gobierno, el sector de invidentes y débiles visuales se encuentra en el olvido y además de que no han recibido ningún apoyo federal tampoco reciben respuesta de los diputados locales y federales de la zona, indicó Iván Cortés Gómez, representante de la asociación Mira por Mí.



Indicó que cuando Andrés Manuel López Obrador andaba en campaña estuvo en la zona de La Perla y ahí le firmó un documento en donde le planteaban las necesidades de este sector y le dijo que cuando estuviera en el poder todo iba a cambiar.



Sin embargo, señaló, a dos años de su gobierno a la fecha a este sector siguen sin darle respuesta y si bien en un inicio los censaron, a uno sólo le dieron una tarjeta que nunca se activó y los otros no han recibido nada.



Agregó que en reiteradas ocasiones se ha dirigido a las oficinas regionales de los programas en Orizaba y Córdoba y no le dan respuesta, también ha entregado escritos al diputado local Nahúm Álvarez Pellico, a la diputada federal Corina Villegas, y a los demás de la zona para ver si les concretan una cita y pueden platicar, pero no han recibido respuesta.



Recordó que ahora ya están cerca las elecciones, por lo que le pide a la población que se fije bien por quién votar, no porque no les hayan dado nada, sino porque ni siquiera los atienden o los toman en cuenta.