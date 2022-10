Cubrebocas nunca fue obligatorio, sólo se dejará de recomendar: Gobernador

En Veracruz el cubreboca nunca fue obligatorio, sin embargo, se realizó la recomendación de uso en los momentos más fuertes de la pandemia y la ciudadanía respondió de manera responsable, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien adelantó que desde ahora deja de recomendarse su utilización en la entidad.Lo anterior ante el anuncio del Gobierno federal que informó sobre el uso del cubrebocas, y el cual deja de ser obligatorio ante la gran disminución de casos y decesos por COVID-19.En ese tenor, en conferencia de prensa se le cuestionó al titular del Ejecutivo respecto a si en la entidad ya no sería obligatorio el uso del cubreboca, a lo que el mandatario aclaró que en la entidad “nunca fue obligatorio”.Es por lo anterior que, desde ahora, el uso del cubreboca en lugares cerrados y respetando la sana distancia, queda a decisión del propio ciudadano.“Recuerden que nosotros nunca impusimos el uso de cubre boca, no podemos quitar algo que no impusimos, fue muy importante que se usará durante el momento cúspide de estas olas. Se quita la recomendación a partir de lo que planteó el gobierno federal”, aclaró.Asimismo, Cuitláhuac García reconoció que gracias a la aplicación de la vacuna se logró superar esta situación, por lo que resaltó que en Veracruz se dará continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, donde esta semana se dará inicio a la aplicación de la segunda dosis para menores de cinco a 11 años en diversos municipios del norte, centro y sur de la entidad.Este jueves 13 de octubre inicia el proceso de aplicación de la segunda dosis para menores de cinco a 11 años en varios municipios de diversas regiones del centro, sur y norte de la entidad, informó por otra parte García Jiménez.En la conferencia de prensa de este miércoles desde palacio de gobierno, el mandatario estatal puntualizó que se aplicará la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer, autorizada para menores de edad.Al respecto, el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, detalló que las jornadas serán en 43 municipios.Explicó que las jornadas de inoculación con el biológico Pfizer pediátrico se dividirán en dos partes, por lo que este fin de semana le corresponde a los niños de 22 demarcaciones y los de las 21 restantes, les tocará a partir de la próxima semana."Los primeros 22 municipios son jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre; y el domingo 16 daremos a conocer la lista de los 21 municipios donde se vacunará del lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 20, viernes 21 y los que continúen", precisó.Huerta Ladrón de Guevara indicó que mañana y pasado mañana corresponderá a los menores de Chacaltianguis, Fortín, Cerro Azul y Camerino Z. Mendoza; mientras que del 13 al 15 será el turno de los de Coatepec, Tlapacoyan, Papantla, Tantoyuca y Medellín.Entre tanto, el 14 y 15 en Isla y Coscomatepec; del 14 al 16 en Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Álamo Temapache; el 15 y 16 en Tempoal, Catemaco y Nogales; del 16 al 17 en Gutiérrez Zamora, Alvarado y Santiago Tuxtla; y del 16 al 18 en Coatzintla y únicamente el domingo 16 en José Azueta."Hay suficiente vacuna para que la gente acuda, ya sabe el trámite: es nada más inscribirse en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, llevar la identificación del padre o tutor, la CURP del niño. Obviamente el padre o madre lo tienen que acompañar. Recuerden que no duele, que no se estresen", precisó el funcionario federal.Una vez más recordó que a pesar de que no son un sector de la población en riesgo frente al COVID-19, excepto que el menor tuviera alguna comorbilidad, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es que se les suministre la vacuna."Y en todos estos módulos vamos a tener vacuna de refuerzo de Cansino para los mayores de 18 años, acudan a vacunarse, los esperamos. Seguimos como Brigada Correcaminos cuidando la vida y la salud de la población", aseveró finalmente.