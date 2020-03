Cubrebocas parecen coladeras; enfermeras exigen equipo adecuado, en Coatepec

Trabajadores del Centro de Salud en Coatepec, quienes se manifestarían esta mañana para exigir equipo adecuado de protección para atender posibles casos de coronavirus, aseguraron que fueron amenazados por personal de la Jurisdicción Sanitaria para que no llevaran a cabo tal protesta pues de hacerla serían sancionados.



Sin proporcionar sus nombres por temor a represalias, empleados dijeron que les advirtieron que si abandonaban sus labores para manifestarse serían sancionados; afirmaron que no cuentan con el apoyo del Director ni del Administrador ni del sindicato de ese Centro de Salud.



“La Jefa de Jurisdicción dijo que si abandonábamos el trabajo nos iban a sancionar. Así nos amenazó, que si se tomaba el Centro de Salud seríamos sancionados. Y el Director y el Administrador no quisieron firmar porque tienen temor a que los corran de sus puestos. Así (fue) la amenaza y el sindicato no apoya”, comentaron.



Asimismo, explicaron que a su llegada esta mañana se encontraron con una caja de guantes y gel antibacterial; sin embargo, aseguraron que esto no es suficiente para enfrentar la crisis.



“Una caja con cajas chicas de guantes y gel antibacterial y con eso amenazaron, que si queríamos insumos que ya los teníamos, 6 cajas de guantes y 7 botellas de gel en alcohol, eso es todo. (La protesta) pasó a las altas esferas y hubo amenaza. Mire qué tipo de cubrebocas nos dieron, es una ‘coladera’. Ojalá pudieran publicar que estamos amenazados”, finalizaron.