Cuentahabiente de Santander denuncia complicidad de empleados del banco con asaltantes

A través de un video publicado en Facebook, un cuentahabiente de Santander denunció la presunta complicidad por parte de empleados de este banco, esto luego de que fuera asaltado tras retirar 76 mil pesos en ventanilla de la sucursal ubicada en Plaza express Las Palmas.



El agraviado mediante el video explicó que los asaltantes quienes iban en motocicleta, le exigieron entregarle los 76 mil pesos que acababa de retirar.



“A ver señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los diera y sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste, espérame cinco minutos para darme de a 500. Tú le diste el pitazo a los rateros (…) qué casualidad que me dijeron dame los 76 mil pesos que acabas de retirar (…) Me siguieron en el taxi (…) voy con mi hijo, voy con mi esposa y le pusieron la pistola, le quitaron la cartera y la bolsa también" exigió el hombre a la joven que lo atendió en ventanilla.



El hombre mencionó que tras retirar el dinero, subió a un taxi y a pocos metros de la sucursal dos hombres en motocicleta alcanzaron la unidad y los asaltaron.



Por ello, reiteró a través del video que fueron las empleadas de esta sucursal quienes dieron “el pitazo” para que los ladrones supieran la cantidad que acababa de retirar.



Tras la queja del ciudadano, autoridades del banco no pudieron darle información al respecto, por lo que procedió a denunciar ante las autoridades de seguridad pública.



En lo que va de este año han ocurrido tres robos más con características similares en otras sucursales bancarias.



De igual forma, esta semana, un cuentahabiente de BBVA Bancomer fue asaltado en las afueras de la sucursal ubicada frente al Tranvía del Recuerdo, en el Centro Histórico de Veracruz.



De igual forma fue robado por dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes lo despojaron de más de 15 mil pesos que sacó de ventanilla; tras salir del banco, los ladrones abordaron con pistola en mano a su víctima



Mientras que el pasado jueves, fue asaltado un cuentahabiente de Banorte, luego de que retirara más de 40 mil pesos de la sucursal ubicada en una plaza comercial del distribuidor vial de Los Voladores, en donde fue sorprendido por un sujeto armado.



El ladrón lo despojó del dinero en efectivo y de la camioneta en la que viajaba, vehículo que más tarde fue hallado abandonado en calles del fraccionamiento Costa de Oro.



El agraviado explicó que luego de retirar el efectivo, salió del banco rumbo a su camioneta que estaba estacionada dentro de la misma plaza y fue al llegar a la puerta de su vehículo cuando fue interceptado por un sujeto armado quien lo amagó y lo despojó del dinero en efectivo y las llaves de la unidad.