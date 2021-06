Cuestiona PAN negativa del OPLE a acreditar a reporteros para jornada electoral

El representante del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Salas Martínez, criticó la negativa de éste de otorgar acreditaciones a los medios de comunicación para cubrir la jornada electoral del pasado domingo.



Durante la sesión extraordinaria urgente, celebrada la tarde de este martes, recordó que el estar identificados con un gafete del ente comicial permitía a los periodistas realizar su trabajo con mayor seguridad, considerando que hubo lugares del Estado donde el clima de violencia se recrudeció.



“Solamente tengo acreditado por los periodistas que solamente Baja California y nosotros (OPLE Veracruz), que no quiso brindar acreditaciones a los medios de comunicación, ya pasó la jornada, estamos en la etapa posterior a la elección, tenemos cuestiones de seguridad muy importantes”, expresó.



Puso como ejemplo, el caso de Coxquihui donde según él, un militante panista está resguardado ante la inseguridad que se registra en ese municipio, insistiendo que es lamentable que un ente que busca la transparencia y certeza, se haya rehusado a darles una identificación oficial para realizar la cobertura a las votaciones.



“Hubiese sido muy importante y muy loable que los medios de comunicación, los reporteros o los medios que así lo quisieran tuvieran acreditados a sus representantes”, reiteró Salas Martínez.



Sostuvo que la respuesta que le ofreció el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, era que se identificaran con la credencial de su respectivo medio; lo que desde su punto de vista no era suficiente en momentos de violencia como los que vive Veracruz.



“No es lo mismo, con todo respeto señor presidente, a que vayan acreditados por el OPLE, no nada más era para asistir al Consejo General o a los Consejos Distritales y Municipales, sino para poder estar en campo, en las casillas, ahorita en los lugares de tensión”, ahondó.



El representante panista adicionó que los periodistas podrían ayudar a “inhibir” a los grupos de la delincuencia “organizados o vándalos” que causaron y siguen causando hechos violentos en Coxquihui, San Andrés Tuxtla y Tepatlaxco con la intención de “reventar la elección”.