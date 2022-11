Cuestionan convenio con Tecnológico para usar lanchas oficiales en recorridos turísticos

Por los delitos de cohecho, peculado, abuso de funciones y uso indebido de los recursos públicos, un Abogado denunció a altos funcionarios de las Secretarías de Protección Civil (PC) y del Medio Ambiente (Sedema) ante los órganos de control interno de ambas dependencias de gobierno.La denuncia la formula Roberto Arturo Chagoya Cárcamo contra la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado y contra la encargada de la Dirección de Administración y Atención de Emergencias, Nadia Tadeo Benítez y contra el Secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista y contra la subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, Andrea Carolina Hernández Gines.El demandante reclama que el pasado 25 de octubre, Contreras Domínguez publicó la firma del convenio de coordinación del Tecnológico Nacional de México Campus Boca del Río y la asociación Birds and Nature, y en el recorrido, usaron lanchas con los logotipos de Protección Civil y de Sedema.El denunciante añade que el 30 de octubre en Facebook, el titular de la Sedema vuelve a promover los recorridos de Birds And Nature, y puso a la vista del público un número de teléfono.Al indagar por los costos y el servicio, una enlace de Birds and Nature le explicó al quejoso que los recorridos no tenían costo, pero sí el uso de binoculares, chalecos y otros accesorios.“Entonces una asociación civil se encuentra usando recursos públicos y cobrando por hacerlo, vendiendo accesorios o cobrando por usar otros aditamentos con el pretexto de un recorrido gratis, sin embargo no dejan de ser lanchas que son recursos de la Secretaría de Protección Civil” sustenta el denunciante en su queja.