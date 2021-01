Cuestiones culturales, creencias y resistencias, las batallas más difíciles del feminismo

"El machismo es la expresión más visible del patriarcado, son como esas reglas burdas del patriarcado que de alguna manera seguimos. El machismo es algo que se puede desmontar y es algo que todos deberíamos de saber y no es algo que tengamos que vivir. Es algo que tenemos que trabajar cada quien y en colectivo. Las mujeres no criamos solas", dijo la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, durante su participación en el primer programa “La Tropa Rosa”.



Lamentó que la seguridad para las mujeres ya no es la misma que en años anteriores, cuando no había la necesidad de avisar la hora de llegada o temer al salir a las calles.



"Es muy común que otras personas entiendan la rabia de las jóvenes que dicen el por qué no puedo ejercer mi libertad y se desquitan con las paredes pero entiendo que las chavas están muy molestas y que ellas están expresando su rabia de maneras que nos pueden gustar o no pero que además, no están lastimando a nadie, a nadie; tal vez a algunas personas sí, en sus bolsillos. Pero ellas están (exponiendo) con esto el dolor que han experimentado. Creo que un poco de empatía no nos vendría mal".



Comentó que las cuestiones culturales, creencias y resistencias, son las batallas más difíciles que están detrás de la lucha feminista.



"Es una catarsis interesante durante las marchas, sobre todo las jóvenes son las que han hecho esto posible. Hay cosas muy bonitas que salen durante las marchas. Muchas veces lo único que sale en los medios son los golpes pero las cuestiones de sororidad no salen".



En la primera transmisión del programa "La Tropa Rosa", a través de Teleclic.Tv y AlCalorPolítico, tratando el tema: "Feminismo", Hidalgo González manifestó y explicó el pilar fundamental de este movimiento que es que las mujeres sean dueñas de su propio cuerpo y lo que sucede en él, no dejando el objetivo de la lucha en el sector político.



"Soy feminista y es porque estamos en la lucha de que se reconozcan el cien por ciento los derechos que son nuestros. Hay un malentendido de parte de muchas personas (sobre) qué es el feminismo. Uno piensa que el feminismo es estar en contra de los señores. Estamos en contra del machismo que representa a algunos señores y algunas señoras sí, porque el machismo no sólo afecta a las mujeres también a los hombres. El trabajar en el feminismo le ha costado (esfuerzo) a muchas mujeres".



Durante el primer programa a cargo de Ilse Escalante, Katia Dorantes y Noreli Morales, detalló que los medios de comunicación no mostraban en el pasado el trabajo que se podía hacer para defender y visibilizar los derechos humanos y la equidad de género por lo que debido a ello es que ella quiso dar un enfoque feminista a su carrera.



En un momento de mi vida profesional, me di cuenta de que los medios de comunicación jamás, por lo menos hasta donde yo sabía, habían trabajado o analizado el mostrar proyectos desde una perspectiva de género. Y tengo que decir que en mi familia hay varias feministas que han trabajado para visibilizar todos estos problemas".



En cuanto a los proyectos para mostrar la diferencia entre lenguaje incluyente y no sexista, aseguró que ha sido un esfuerzo difícil tanto en la administración pública como privada.



"El famoso lenguaje incluyente y no sexista que hace que a muchos hace que se le paren los pelos, porque siempre te (hablan de) la gramática. Todavía no acaban de entender que no es una situación de gramática sino que es una cuestión política. Eso es lo que yo he estado trabajando desde mi (labor como) comunicóloga".



Señaló que el papel que juegan los medios de comunicación desde la perspectiva de género es algo que se debe reestructurar al ser agentes socializadores.



"Son espacios desde donde aprendemos a ser quiénes somos, también lo es la familia, la escuela, la comunidad, la religión y los medios de comunicación. Nos guste o no, estamos transmitiendo mensajes educando, no de una manera formal pero están construyendo cultura".



Respecto del papel que han jugado las telenovelas en México con las nuevas generaciones, lamentó que se siga mostrando contenido para parejas heterosexuales y se siga dejando a un lado la homosexualidad cuando tienen lo mismo que todos.



"Los públicos ya no son los mismos. Ustedes no consumen lo mismo que las mujeres de mi generación consumían a su edad en términos de comunicación", concluyó.