Cuitláhuac acusa de “golpistas” y “separatistas” a gobernadores de oposición

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó de “golpistas” y “separatistas” a sus homológos de oposición, quienes se han pronunciado contra medidas del Gobierno federal ante la pandemia de COVID-19 y han llamado a modifica el pacto fiscal de sus estados con la Federación.



Apenas este fin de semana, los 7 gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima y Jalisco, se reunieron para luego pronunciarse a favor de “la libertad para gobernar desde lo local”.



“Con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta”, dijeron.



Además, tras ser acusados por la Presidencia de pertenecer a un llamado “Bloque de Oposición Amplio (BOA)”, exigeron que no se satanicen o descalifiquen las tareas de la oposición, negando que tal grupo exista.



Cabe destacar que ante la pandemia, los mismos mandatarios han rechazado el Semaforo Epidemiológico que planteó la Federación para regresar a la llamada “nueva normalidad”, estableciendo sus propias medidas para atender la contingencia.



Al respecto, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Xalapa, el Gobernador de Veracruz rechazó la postura de sus homólogos.



“Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos, cuando digo nosotros me refiero a un servidor y su equipo de Gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante.



“Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdon, pero lo veo de esa manera. Separatista, sería mejor la palabra, separatista el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategua que debe ser nacional”, dijo.



García Jiménez reiteró que debe haber unión ante la pandemia pues las entidades no podrán solas.



“Convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional”, dijo en la conferencia mañanera.