Cuitláhuac advierte a Suprema Corte: Sin ultrajes, delincuentes saldrán libres

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez defendió el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz y otros Estados, advirtiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declarar dicha ley inconstitucional será “gravísimo” ya que “pondrá en libertad a presuntos delincuentes”.En conferencia de prensa, el Mandatario explicó que si dicha ley cae en Veracruz, lo mismo pasaría en en Tabasco, Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Estado de México, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur y Nayarit.“Externo mi preocupación y advierto a las gobernadoras y gobernadores de los Estados que he mencionado (…) de esa dimensión es lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... que invariablemente acataremos la decisión, desde luego, de la Suprema Corte que la respetamos pero ojalá nuestros argumentos (…) sean tomados en cuenta”, dijo.Y es que el Mandatario defendió ultrajes, alegando que se reformó el Código Penal del Estado de tal manera que no hubiera problemas con el principio de taxatividad —es decir, el texto es preciso— y se basaron en el Artículo 19 de la Constitución, que castiga la agresión armada con prisión preventiva oficiosa.“Después de años en que no se veían resultados en el tema de seguridad, hoy los tenemos en Veracruz, (…) hemos logrado disminuir tajantemente los delitos de alto impacto, de tener los primeros lugares, hoy estamos en lugares intermedios o más abajo”.“Empieza también a cambiar la percepción, la gente empieza a sentir que hay seguridad”, dijo.García Jiménez detalló que la Ley sobre ultrajes se reformó pues desde que se incrementó al doble el numero de policías, “empezaron a ser agredidos violentamente”.“Es lógico porque al tener más policías en la calle, al tener más policías vigilando (…) los delincuentes empezaron a agredirlos”.Sólo en 2018, dijo, hubo 27 agresiones contra elementos de seguridad, en 2019 fueron 36, en 2020 fueron 94 y para 2021 se registraban 113 agresiones violentas contra policías.